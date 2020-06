Ex- OM Mercato : Clap de fin pour Mario Balotelli à Brescia

De retour en Italie l’été dernier, Mario Balotelli est retombé dans ses travers du côté de Brescia. Lassé des caprices de l’attaquant de 29 ans, le club lombard est sur le point de résilier son contrat.

Ça sent la fin pour Mario Balotelli à Brescia

Après une pige à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mario Balotelli avait décidé de rentrer au bercail. Sauf que le retour de l’enfant terrible du football italien ne se passe pas comme prévu à Brescia. Aux dernières nouvelles, l’actuel dernier de Serie A ne compte plus sur son fantasque attaquant vedette. Selon les révélations de plusieurs médias, dont Sky Sports, La Gazzetta dello Sport ou encore l’agence Agi, Brescia a envoyé une lettre de licenciement à Super Mario. Le club lombard ne supporterait plus les absences répétées de Balotelli aux entraînements. Diego Lopez ne compte plus sur lui. Le coach des Biancazzurri confiait récemment au Corriere della Sera que l’ancien intériste n’était « pas au niveau de ses équipiers ».

Le divorce déjà consommé entre Balotelli et Brescia ?

Massimo Cellino avait déjà ouvert la voie à un départ de Balotelli. Dans un entretien à la BBC, le président de Brescia avait d’ailleurs révélé que l’international italien (36 sélections/14 buts) disposait d’un bon de sortie en cas de relégation du club en Serie B. En cas de licenciement, l’attaquant italien ne devrait pas manquer de point de chute. Il est notamment courtisé par des formations au Brésil (Vasco de Gama) et même en Turquie (Galatasaray). Avec 5 buts en 19 matches, Mario Balotelli ne laissera pas des traces indélébiles de son passage à Mario-Rigamonti.