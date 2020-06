Toulouse FC Mercato : Matthieu Dossevi a pris sa décision

En fin de contrat au Toulouse FC le 30 juin, Matthieu Dossevi dispose d’une année supplémentaire en option dans son contrat. Malgré cela, il a pris la décision de partir cet été, selon RMC Sport.

Toulouse FC : Matthieu Dossevi ne jouera pas en Ligue 2

Matthieu Dossevi ne jouera pas avec Toulouse FC la saison prochaine (2020-2021). Il l’a fait savoir aux responsables du club relégué en Ligue 2 d’après les informations de la source. « Il s’est mis d’accord avec le TFC pour ne pas activer la clause de son contrat », a-t-elle indiqué. La descente des Violets en division inférieure a finalement fait changer d’avis au milieu offensif car il était encore hésitant en mars dernier, avant l’arrêt des championnats en raison de la pandémie de coronavirus. Le Téfécé a certes été relégué, mais Matthieu Dossevi est dans les statistiques de la LFP. Il a été le meilleur centreur de Ligue 1, juste devant Angel Di Maria du PSG. L’international togolais a effectué 214 centres contre 213 pour l’Argentin.

Matthieu Dossevi vers un retour en Belgique ?

Libre de tout engagement, le joueur de 32 ans va choisir sans pression sa prochaine destination. La rumeur du pré-mercato l'annonce vers la Belgique où il a porté les couleurs du Standard de Liège, entre 2015 et 2018. En Ligue 1, le nom de Matthieu Dossevi est associé au RC Lens et au FC Nantes. Rappelons qu'il a joué 26 matchs de Ligue 1 cette saison et a marqué un seul but. Sur l’ensemble des deux saisons passées au Toulouse FC, le natif de Chambray-lès-Tours (France) a disputé 66 matchs, pour 6 buts marqués et 5 passes décisives délivrées. Formé au Tours FC, il a fait ses débuts au Mans FC, puis a évolué à Valenciennes FC, à l'Olympiakos (Grèce), au Standard et au FC Metz. Grâce à son expérience, Matthieu Dossevi ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club pour l'accueillir.