Real : Camavinga, le plan diabolique des Madrilènes dévoilé

Le Real Madrid aurait élevé la signature d’Eduardo Camavinga au rang de priorité de son mercato estival. Face aux réticences du Stade Rennais, les recruteurs madrilènes seraient prêts à sortir le grand jeu.

Eduardo Camavinga, priorité du Real Madrid cet été ?

Eduardo Camavinga affole le Real Madrid. Séduit par l’aisance technique, la vision de jeu, la facilité de dribble et l’assurance du jeune milieu défensif breton, Zinedine Zidane voudrait en faire la doublure puis le successeur de Casemiro, seul au poste de sentinelle au Real Madrid. Dans les hautes sphères de la direction madrilène, le dossier a été élevé au rang de priorité des priorités du mercato estival. Pour les Merengues, toujours au regret de ne pas avoir eu le coup d’oeil avec Kylian Mbappé, il n’est pas question de se louper encore sur le prodige breton. Alors, le mastodonte espagnol voudrait signer le joueur sans lui laisser le temps de disputer la Ligue des Champions avec les Rouge et Noir, sinon son prix va exploser. « Camavinga est la priorité du Real. Le Real a intensifié les discussions avec son entourage. Pourtant, ce n’est pas simple. Selon une source proche, Camavinga est la priorité au milieu de terrain, ils veulent le garder pour les 10 prochaines années. C’est un joueur top. Quand le club rennais aura disputer la Champions League, il vaudra deux fois plus. Le Real veut essayer de convaincre les joueurs avant que ça devienne des stars. Ils se sont ratés une fois avec Mbappé, ils l’ont payé cash. Une offre est en préparation », a expliqué Mohamed Bouhafsi sur RMC Sport.

Quelle réponse du Stade Rennais ?

Le Real Madrid a beau peaufiné son plan pour attirer le prodige de 17 ans cet été, le Stade Rennais n’est pas vendeur. Pour les Bretons, l’objectif est de maintenir le natif de Miconje une saison supplémentaire en vue de la Ligue des Champions. « Le souci, c’est que la famille Pinault veut le conserver une année de plus pour jouer la Ligue des Champions », a déclaré le journaliste qui croit savoir que même une grosse offre des Madrilènes ne devrait pas convaincre les dirigeants du Stade Rennais : « Même si l’offre serait de 60 millions d’euros, le club refuserait mais le dossier va chauffer cet été. »