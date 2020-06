Juventus Mercato : Barça, De Ligt a tranché pour son avenir

Régulièrement annoncé vers un transfert au FC Barcelone, Matthijs De Ligt s'est exprimé sur son avenir lors d'un entretien accordé à Tuttosport. Le jeune défenseur néerlandais a réitéré sa volonté de poursuivre avec la Juventus.

Matthijs De Ligt compte rester à la Juventus

L’été dernier, Matthijs De Ligt a quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre la Juventus Turin contre un chèque de 85 millions d’euros. Mais le prometteur défenseur n’a pas vraiment séduit lors de sa première saison sous les couleurs turinoises. Le Néerlandais connait en effet une saison compliquée, loin de ses performances à l’Ajax Amsterdam. Une adaptation difficile qui a alors suscité diverses spéculations sur son avenir. Le FC Barcelone serait toujours sur ses traces et songerait à le recruter en cas de départ de la Juventus. Mais Matthijs De Ligt n’a aucune envie d’aller voir ailleurs. Le défenseur de 20 ans vient de confirmer dans une interview accordée à Tuttosport qu’il a tout ce qu’il veut à la Juve et n’envisage pas un départ sous d’autres cieux. « Je suis heureux d’être ici. (...) Je suis vraiment heureux à la Juventus et de m’entraîner tous les jours avec des joueurs extraordinaires », a-t-il confié.

Matthijs De Ligt et son admiration pour CR7

À la Juventus, Matthijs De Ligt côtoie de « grands joueurs » comme Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, le capitaine néerlandais estime que « Ronaldo est le meilleur joueur de sa génération » et essaie de s’améliorer « en le regardant, car même à l’entrainement, il a une intensité folle ». À noter que les Bianconeri ont déjà repris le chemin de l’entrainement en vue de la reprise de la compétition.