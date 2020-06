OM Mercato : André Villas-Boas dévoile son plan de carrière

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, était présent ce samedi à l’élection présidentielle du FC Porto. La presse portugaise a profité de l’occasion pour interroger le coach de l’Olympique de Marseille sur l’hypothèse d’un retour sur le banc de l’écurie portugaise, son club de coeur.

Des offres du FC Porto pour André Villas-Boas ?

André Villas-Boas n’a jamais caché que le FC Porto, sur le banc duquel il a réalisé un remarquable quadruplé (Championnat, Coupe du Portugal, Supercoupe du Portugal et Ligue Europa) lors de la saison 2010-2011, était son club de coeur et qu'il espérait même en devenir un jour le président. De là à envisager un retour sur le banc des Dragons ? Dans des propos relayés par Record, l’ancien coach de Chelsea a d’abord répondu que cette hypothèse n’était pas à écarter puisque le président du FC Porto lui avait fait des propositions. « Ce n'est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas par manque de propositions de Pinto da Costa », a confié le technicien olympien.

Un retour sur le banc des Dragons pour le Marseillais ?

Mais André Villas-Boas n’a pas l’intention de retourner entraîner le FC Porto. Dans son plan de carrière, il ne lui reste plus que très peu de temps. Il sera donc sur le banc de l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de son contrat (30 juin 2021), après quoi il s’engagera dans un pays hors de l’Europe. « Compte tenu des quatre années que je veux encore faire en tant qu'entraîneur, un an en tant qu'entraîneur de Marseille, puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. Comme je vous l'ai déjà dit, ça me paraît difficile », a exactement déclaré l’ancien patron du banc de Tottenham, qui a toujours dit qu’il ne comptait pas faire plus de 15 ans dans sa carrière d’entraîneur.