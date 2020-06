Stade Rennais SRFC Mercato : Julien Stéphan annonce la couleur

Pour accroître ses chances de faire un bon parcours aux tours préliminaires de la Ligue des Champions, Julien Stéphan souhaiterait un mercato estival mouvementé et surtout rapide pour le Stade Rennais. Un détail sur lequel l’entraîneur breton n’aurait pas l’intention de faire des concessions.

Julien Stéphan souhaite un mercato mouvementé et rapide

Le Stade Rennais a fini 3e de Ligue 1 et participera aux tours préliminaires de la prochaine Ligue des Champions, probablement en septembre. Pour Julien Stéphan, ce délai ne laisse pas vraiment de temps à perdre pour renforcer son effectif lors du prochain mercato franco-français qui ouvrira ses portes dans deux jours (8 juin). Le technicien de 39 ans « aimerait compter sur son effectif, étoffé, au plus vite », à en croire Le Télégramme. Et le coach rennais souhaiterait même que ses rangs soient renforcés dans la mesure du possible pour la reprise de l’entraînement fixée au 22 juin.

Des joueurs sur le départ du Stade Rennais ?

En retour, il est probable que certains joueurs, et non des moindres, quittent les rangs de Julien Stéphan la saison prochaine. Le cas le plus connu est celui de Mbaye Niang. L’attaquant sénégalais ne cache plus ses envies d’ailleurs, précisément en direction de l’OM dont il dit aimer les supporters et être prêt à baisser son salaire pour faciliter son transfert. Aussi, le buteur rennais (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison) n’a pas hésité à prendre une photo en compagnie de Bouna Sarr, joueur de l’Olympique de Marseille. Vient ensuite le dossier Eduardo Camavinga, convoité par le Real Madrid qui serait prêt à dégainer une grosse offre. Enfin, le latéral droit Hamari Traoré serait dans le viseur du PSG pour compenser le départ de Thomas Meunier qui ne sera probablement pas prolongé.