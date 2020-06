LA Galaxy : Mort de Georges Floyd, un joueur viré pour racisme

L'affaire George Floyd, l’homme noir tué par des policiers américains, a fait sa première victime dans le football. Aleksandar Katai vient d'être remercié par les LA Galaxy à cause de propos racistes tenus par sa femme.

Qui est Tea Katai, la compagne de Aleksandar Katai ?

Tea Katai est la compagne du footballeur serbe Aleksandar Katai. Ce dernier évolue au poste de milieu de terrain offensif qui l'a conduit de Vojvodina Novi Sad (son club formateur) à Palić Subotica, dans le cadre d'un prêt. Il a ensuite changé plusieurs fois de club avant de rejoindre le Deportivo Alavés, en Espagne. C'est de ce club qu'il tente l'expérience américaine à Chicago Fire, son premier club américain dans le cadre d'un prêt. Il signe ensuite définitivement dans cette franchise basée à Bridgeview qui représente la ville de Chicago en MLS. Mais après 19 buts inscrits en 46 matchs disputés, il rejoint les Los Angeles Galaxy en 2020 et joue 2 matchs. Outre ses nombreux changements de club, le milieu de terrain semble sans problème. On ne peut pas en dire autant pour sa compagne Tea Katai.

Les États-Unis sont secoués par une histoire de bavure policière sur fond de racisme. Des policiers blancs ont tué George Floyd, un homme noir, lors d'une interpellation. Alors que ce dernier n'a fait preuve d'aucune violence lors de son interpellation, à la consultation des vidéos de l'arrestation, les policiers l'ont placé au sol où ils le maintenaient à 3. Un des policiers avait son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à sa mort. Cette énième mort a provoqué une indignation dans toute l’Amérique. Des manifestations se déroulent dans tout le pays pour dénoncer les violences policières et plus particulièrement celles contre les noirs. C'est dans cette période de grandes tensions aux États-Unis que Tea Katai, l'épouse d’Aleksandar Katai, s'est illustrée d'une façon pour le moins abjecte. Elle a posté sur Instagram des propos inqualifiables contre les protestataires. D'après elle, les forces de l'ordre devraient "tuer" les manifestants, ce « troupeau dégoûtant ». Le club de son compagnon n'a pas laissé passer cet acte raciste. La direction des Los Angeles Galaxy, après un premier entretien avec Aleksandar Katai, a décidé de son renvoi à cause des actes de sa compagne.

LA Galaxy : Aleksandar Katai victime du racisme de sa femme

« Le LA Galaxy et Aleksandar Katai ont décidé de se séparer, d'un commun accord », a en effet posté la franchise de MLS sur son compte Twitter pour annoncer le départ du joueur. Ainsi, Aleksandar Katai paie cher pour le racisme de sa compagne. Il lui sera difficile de retrouver à 29 ans un autre club de football en MLS. De nombreux Américains s'indignent de cette sortie de la compagne du joueur, ils ne devraient donc pas accepter sa venue dans leurs clubs.