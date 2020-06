Paris FC Mercato : Annonce officielle pour Jérémy Ménez

Arrivé lors du dernier mercato estival, Jérémy Ménez quitte le Paris FC. Samedi, l’autre club de la capitale a annoncé le départ de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

Fin de l’aventure pour Jérémy Ménez au Paris FC

Comme attendu, Jérémy Ménez quitte le Paris FC. Dans un communiqué publié ce samedi, le pensionnaire de Ligue 2 a confirmé le départ de l’attaquant de 33 ans qui n’aura effectué qu’une saison avec l’autre club de la capitale. La formation parisienne l’a d’ailleurs remercié d’avoir contribué à son maintien la saison dernière. « Le Club de la Capitale remercie chaleureusement Jérémy d’avoir accepté ce défi. Avec 4 buts et 4 passes décisives en championnat (1 but en Coupe de France) en 17 matchs, Jérémy a participé activement au maintien de l’équipe. Le Paris FC lui souhaite bonne continuation », peut-on lire. Comme Ménez, Paris annonce également le départ d’autres joueurs. En fin de contrat, l’ancien lorientais Felipe Saad (36 ans) quitte aussi le club francilien. Idem pour l'ex-Niçois Vincent Koziello (24 ans, Cologne) dont le prêt arrive à expiration.

Déjà un point de chute pour Ménez ?

Libre cet été, Jérémy Ménez a déjà une idée de sa prochaine destination. Dans un live sur Instagram, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain confiait qu’il devait regagner l’Italie au mercato. « J’ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. (...) Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus », avait-il fait savoir. Jérémy Ménez a déjà connu deux clubs en Italie. Le natif de Longjumeau a défendu les couleurs de l’AS Roma entre 2008 et 2011 avant de rejoindre le PSG. Il a ensuite passé deux ans au Milan AC avant de signer chez les Girondins de Bordeaux en 2016.