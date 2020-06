AS Monaco : Stevan Jovetic vers une destination surprise ?

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec l’AS Monaco, Stevan Jovetic pourrait quitter le Rocher dès cet été. L’attaquant monténégrin pourrait rebondir dans un championnat exotique.

Un prétendant surprise pour Stevan Jovetic

Sujet aux blessures depuis sa signature à l’AS Monaco en 2017, Stevan Jovetic ne devrait pas aller au terme de son contrat qui expire dans un an. L’attaquant de 30 ans pourrait se relancer en Russie où un club s’intéresserait à lui. Selon la presse serbe, notamment Mozzart Sport, l’avant-centre monégasque intéresserait le Lokomotiv Moscou. En Russie, il pourrait retrouver son compatriote Marko Nikolic qui officie comme entraîneur du club moscovite. Revenu de blessure cette saison, l’ancien joueur de la Fiorentina n’a disputé que 13 rencontres pour 2 buts et une passe décisive avec le club de la Principauté. A cause de ses pépins physiques récurrents, le Monténégrin ne laissera pas des traces indélébiles sur le Rocher.

Un départ de Jovetic au programme cet été ?

En trois saisons avec l’AS Monaco, Stevan Jovetic n’a disputé que 32 matches au total en Ligue 1. A un an de l’échéance de son contrat, son avenir commence donc à soulever des questions. Surtout que l’ASM prépare un dégraissage XXL cet été. Oleg Petrov veut en effet alléger ses charges en se séparant de plusieurs éléments au prochain mercato. Avec un revenu mensuel estimé à 280 000 euros, le Monténégrin est l’un des plus gros salaires de l’effectif de Robert Moreno. La direction monégasque devrait donc le vendre cet été au risque de le voir partir libre dans un an. Pour rappel, le club du Rocher avait déboursé 10,5 millions d’euros en 2017 pour recruter Jovetic.