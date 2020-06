Montpellier HSC : Grosse division suscitée par Der Zakarian

Michel Der Zakarian est diversement jugé sur le banc du Montpellier HSCpar les journalistes. Si les uns apprécient l’entraîneur montpelliérain, les autres ne le trouvent pas compétent.

Jean-François Pérez, grand fan de Michel Der Zakarian

Le Montpellier HSC a fini 8e de Ligue 1 cette saison. Selon Jean-François Pérez, on ne pouvait pas demander mieux à Michel Der Zakarian au regard de son effectif peu homogène. « Je vous cache pas que parfois on a des conversations entre journalistes sur Montpellier et c’est vraiment le cas qui divise. Moi je suis plutôt fan parce que j’apprécie qu’il puisse tirer 100% de son effectif qu’il a sous la main. C’est très hétéroclite. Y a un joueur de plus 40 ans, des joueurs qu’il fallait relancer », a expliqué le journaliste d’Europe 1 dans des propos relayés par Allez Paillade. Pour Jean-François Pérez, Michel Der Zakarian est tout de même parvenu à harmoniser son effectif pour atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. « Et le fait qu’il arrive à faire d’un effectif disparate, quelque chose de très cohérent, puisqu’ils jouent l’Europe. Je suis assez fan. C’est un type structuré, cohérent, professionnel. On lui donne des objectifs et il essaie de les atteindre », s’est enflammé le confrère.

Le coach du Montpellier HSC n’est pas apprécié par tous

Mais Jean-François Pérez reconnaît que Michel Der Zakarian a aussi ses détracteurs. Ces derniers « disent qu’il fait partie des entraîneurs qui font que la Ligue 1 est un des plus mauvais d’Europe avec un jeu très restrictif ». Les détracteurs du coach héraultais font également remarquer que « les jours où ça ne veut pas rigoler, ils en prennent cinq à Rennes, ou alors la semaine d’après ils vont faire un (0-0) à Angers ou on ne sait où ». Et l’ancien journaliste de RMC Sport de conclure : « C’est contrasté mais j’ai beaucoup de respect pour ce genre d’entraîneurs. »