Ligue 1 : Au secours, Christophe Dugarry en plein burn-out !

Célèbre pour ses coups de gueule contre les dirigeants de Ligue 1, Christophe Dugarry est désormais à bout de force. Découragé par les coups tordus du football français, le consultant a décidé de ne plus se faire entendre à la fin de son contrat avec RMC Sport.

Christophe Dugarry indigné par les coulisses de la Ligue 1 ?

Christophe Dugarry est connu comme l’animateur fougueux de l’émission "Team Duga" sur RMC Sport. Une émission au cours de laquelle ses prises de position sont constamment véhémentes et incisives. Mais malheureusement, le consultant n’a rien pu changer aux pratiques répréhensibles des dirigeants du football français. Et il en est écoeuré, surtout à regarder, impuissant, ce qui se passe aux Girondins de Bordeaux, un de ses anciens clubs. « Comment voulez-vous vous y retrouver ? J'ai mon club de cœur qui est en train de dépérir », a déploré l’ex-attaquant de marseille dans Le Parisien avant d’ajouter : « Je regarde les matchs de Ligue 1 et on s'ennuie de plus en plus. Et puis il y a ce trading aujourd'hui dans le football, avec des fonds d'investissement qui sont là pour faire 15 % de rentabilité. J'ai mal à mon football. »

Le consultant tire sa révérence

Christophe Dugarry ne va donc pas renouveler son contrat avec la radio sportive. Il a décidé de se consacrer désormais à sa famille et de se concentrer sur lui-même. Il vit ses derniers jours sur les ondes, après quoi on ne l’entendra plus jamais parler publiquement de football, à son grand soulagement. « Là, je pousse mes derniers coups de gueule. Dans un mois, on n'entendra plus parler de moi, ce sera très bien comme ça », a décidé l’ancien buteur du Milan AC.