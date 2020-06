Ex- OL Mercato : Sergi Darder visé par un cador de Liga ?

Joueur de l’Espanyol Barcelone depuis 2018, Sergi Darder pourrait quitter la formation catalane cet été. L’ancien milieu de l’OL pourrait rejoindre un club plus huppé de Liga.

Un cador de Liga en pince pour Sergi Darder

De retour en Espagne il y a deux ans, Sergi Darder pourrait arborer de nouvelles couleurs cet été. Le milieu de terrain de l’Espanyol Barcelone intéresse en effet un autre club de Liga. Selon les informations d’El Chiringuito, l’ancien joueur de l’OL serait sur les tablettes du Valence CF. Le club Che est présenté comme un vieux prétendant du milieu de 26 ans. Jusqu’ici, Valence n’était pas passé à l’offensive de peur de voir sa recrue s’installer sur le banc de touche. L’ancien lyonnais a un profil similaire au capitaine Dani Parejo qui est un titulaire indiscutable. Mais aujourd’hui, le média ibérique indique qu’Albert Celades voudrait désormais associer les deux hommes dans l’entrejeu valencien.

Un départ pour Darder en cas de descente ?

Le coach du Valence CF voudrait que Sergi Darder prenne ses marques avant de prendre la succession de Dani Parejo plus tard. Le club Che pourrait donc passer à l’offensive cet été pour recruter le joueur formé à Malaga. Rien n’indique pour le moment que l’Espanyol Barcelone compte se séparer de son milieu de terrain qui est sous contrat jusqu’en 2023. Mais un facteur pourrait conduire au départ de Darder. En cas de relégation des Blanquiazules, on voit mal l’ancien de l’OL rester en Catalogne. L’Espanyol est actuellement la lanterne rouge du championnat espagnol. Avec la reprise de la Liga, les hommes d’Abelardo ont encore 11 journées pour sauver leur peau et ainsi écarter la menace valencienne.