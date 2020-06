PSG Mercato : Le Barça à fond sur un latéral de Paris ?

A la quête d’un nouveau latéral gauche, le Barça pourrait piocher au PSG cet été. Selon la presse catalane, les Blaugrana veulent un candidat qui peut prétendre à une place de titulaire à ce poste.

Le Barça encore intéressé par un joueur du PSG

Si le nom de Neymar revient avec insistance du côté de la Catalogne, le crack brésilien n’est pas le seul parisien qui intéresse les Blaugranas. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone voudrait également rapatrier Juan Bernat en Espagne. L’ancien latéral du Bayern Munich pourrait faire l’objet d’une offensive catalane cet été. D’après les informations du média pro-catalan, la direction du club chercherait un joueur capable de prétendre à une place de titulaire au poste d’arrière gauhe. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, le Barça pourrait donc tenter une approche au prochain mercato pour recruter le latéral à un prix raisonnable.

Juan Bernat en pole pour la succession de Jordi Alba ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone est un vieux prétendant de Juan Bernat. On apprend ainsi que les Blaugrana suivaient l’arrière gauche espagnol du temps où il évoluait encore au Valence CF. En Catalogne, il serait désormais le favori pour prendre la succession de Jordi Alba. Arrivé l’été dernier, le jeune Junior Firpo ne ferait plus l’affaire du côté du Camp Nou. L’ancien du Bétis Séville pourrait même quitter le club cet été. De même, le journal assure que la piste Layvin Kurzawa a déjà été écartée par la direction catalane. Idem pour Raphael Guerreiro (Dortmund), Nicolas Tagliafico (Ajax) et Angelino (Leipzig) jugés onéreux par le board barcelonais. Dans cette affaire, le Barça ne voudrait dépenser qu’une dizaine de millions d’euros. Reste à savoir si le PSG va se contenter de ce montant bien qu’il n’avait déboursé que 5 millions d’euros pour arracher le défenseur au Bayern Munich en 2018.