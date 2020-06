Mercato OM : Le FC Porto a fait une proposition à Villas-Boas

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a reçu une proposition du FC Porto pour retourner sur le banc de ce club. Le technicien marseillais, proche d’un départ au limogeage de Andoni Zubizarreta, a lui-même évoqué cette proposition du club portugais.

Mercato OM : Pinto da Costa veut André Villas-Boas au FC Porto

La carrière d’entraîneur d’André Villas-Boas a commencé au Portugal, à l’Académica de Coimbra. L’actuel coach de l’Olympique de Marseille s’est ensuite engagé au FC Porto où il a arraché de bons résultats : 49 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. Il connait donc bien ce club qui a tenté de le recruter ces derniers temps, selon ses propres affirmations dans les colonnes de Record. Interrogé par le média portugais sur son possible retour au FC Porto, le technicien de 42 ans a expliqué que ce « n’est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas par manque de propositions de Pinto da Costa », le président du club. André Villas-Boas a ensuite dévoilé le calendrier restant de sa carrière d’entraîneur de clubs de football.

Combien de temps reste-t-il à André Villas-Boas dans le foot ?

Selon lui, il ne lui reste plus que quatre saisons à entraîner. Cette deuxième saison qu’il entame à l’Olympique de Marseille est pour lui la première de ce calendrier. Il estime qu’il ne lui restera ensuite qu’une expérience exotique à vivre au « Brésil ou au Japon ». Même s’il ne ferme pas la porte à un retour au FC Porto avant d’arrêter sa carrière à 46 ans, André Villas-Boas voit ce retour très difficile. Fils d'une famille aristocrate, il pourrait se consacrer à celle-ci à la fin de sa carrière d’entraîneur de clubs de football. L’ancien adjoint de José Mourinho annonce par la même occasion qu’il quittera l’OM à la fin de la saison prochaine. Pour l’instant, il prépare le Mercato OM puisque le marché ouvre en France le lundi 8 juin 2020.

André Villas-Boas avait bien mieux que l'Olympique de Marseille

Cette révélation de l'entraîneur de l'OM tord aussi le cou à des assertions disant qu'il n'est revenu sur le banc de l'Olympique de Marseille, après le départ d’Andoni Zubizarreta, que parce qu'il n'avait reçu aucune offre intéressante pour rebondir. Au classement de l'UEFA pour la saison 2019-2020, le FC Porto arrive 19e, loin devant Marseille qui n'est que le 53e plus grand club européen. L'offre de Porto à André Villas-Boas était donc forcement plus intéressante. Villas-Boas est bien resté au club phocéen plus par choix qu’à défaut de mieux.