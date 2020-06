OM, Monaco : Ça se complique sérieusement pour Olivier Pickeu

Olivier Pickeu était récemment annoncé dans le viseur de l’OM et de l’AS Monaco. Mais aux toutes dernières nouvelles, l’ancien Angevin ne serait plus une cible de l’Olympique de Marseille, ni des Monégasques.

Olivier Pickeu écarté par Jacques-Henri Eyraud ?

Le départ d’Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif a laissé un vide dans l’organigramme de l’OM. Un vide que les dirigeants marseillais veulent certes combler, mais en nommant cette fois un directeur du football, une fonction différente de celle de directeur sportif. Selon plusieurs sources, après avoir fait auditionner plusieurs candidats par un cabinet de chasseurs de têtes, les responsables olympiens auraient décidé de confier le poste à Olivier Pickeu, ancien manager général du SCO Angers. Mais ce dernier n’aurait pas encore rencontré Jacques-Henri Eyraud. Et pour cause, le président de l’OM ne serait pas chaud pour signer l’homme de 50 ans. De là à penser qu’il n’y a réellement pas d’espoir du côté marseillais pour l’ex-Scoïste, le pas pourrait vite être franchi.

L’AS Monaco pas attiré par l’ex-Angevin ?

En revanche, Olivier Pickeu pouvait espérer se faire recruter par l’AS Monaco, également annoncé à ses trousses pour remplacer Michael Emenalo, limogé du poste de directeur sportif en août 2019. Mais là aussi, l’ancien du SCO Angers ne devrait plus rien attendre. En effet, selon L’Equipe, les dirigeants monégasques auraient décidé d’exclure les candidatures françaises. Et le prochain directeur sportif de l’AS Monaco pourrait bien être Paul Mitchell, actuellement en poste au RB Leipzig. Autrement dit, Olivier Pickeu a probablement perdu sur les deux fronts, olympien et monégasque.