RC Lens Mercato : Revirement dans le dossier Gaël Kakuta

Gaël Kakuta est la priorité du mercato du RC Lens cet été. Les Sang et Or envisagent pour leur retour en Ligue 1 de s’offrir le joueur formé par leur centre de formation. Seulement, l’intéressé ne fait preuve d’aucun sacrifice pour rendre possible ce retour au RCL.

Gaël Kakuta moins déterminé à rejoindre le RC Lens

Dès l’officialisation du retour du RC Lens en Ligue 1, Gaël Kakuta, qui venait d’être relégué en seconde division avec Amiens SC, a été désigné comme une cible du club lensois. Le joueur a une sorte de dette envers le club puisqu’il avait quitté son centre de formation pour Chelsea sans jamais jouer pour son équipe première. Ce retour lui aurait permis de rendre au club ce qu’il lui a apporté à travers sa formation. Seulement, bien qu’il soit intéressé par l’idée de retourner à Lens, l’international congolais ne serait pas très flexible dans les négociations pour son transfert. Le RCL lui a déjà transmis trois propositions, dont un contrat d’une durée de 3 saisons, sans succès. D’après l’Equipe, qui donne l’information, les conditions financières offertes par le RC Lens seraient loin des attentes du joueur.

Quel club étranger en concurrence avec le Racing Club de Lens ?

À côté de la piste le menant au RCL, Gaël Kakuta est en contact avec des clubs étrangers qui souhaitent également le recruter. C’est d’ailleurs les propositions de ces clubs qui le rendent moins flexible dans les négociations avec les dirigeants Sang et Or. C’est principalement l’intérêt du club Dubaïen Al-Ahli Dubaï qui met à mal les pourparlers entre le Racing Club de Lens et le milieu de terrain offensif congolais. De son côté, Amiens SC réclame quelques 5,5 millions d’euros pour le transfert du joueur, un montant qu'est prêt à payer le club étranger contrairement au RCL.