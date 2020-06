Stade Rennais SRFC : Camavinga, Holveck négocie avec le Real

Priorité estivale du Real Madrid au poste de sentinelle, Eduardo Camavinga serait désormais l’objet de discussions entre le Stade Rennais et les recruteurs madrilènes. Mais l'affaire est encore très loin d'être conclue.

Eduardo Camavinga, le Stade Rennais pose ses conditions

Le Stade Rennais a beau rassurer ses supporters sur le dossier Eduardo Camavinga, il semble que ce dernier pourrait finalement prendre la direction du Real Madrid cet été. En tout cas, on sait les Madrilènes déterminés à recruter le jeune milieu défensif rennais pour sa technique au-dessus de la moyenne, sa vision de jeu, sa facilité de dribble et son assurance. Après avoir insisté, les Merengues seraient sur le point d’atteindre leur but. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le club de Liga « est en négociations avancées avec Eduardo Camavinga pour un contrat de cinq ans ». Des discussions auxquelles Nicolas Holveck et son staff ne seraient pas opposés. Mieux, les dirigeants bretons ont « demandé 80 millions d’euros pour le vendre et aimerait en bénéficier en prêt pour une saison ». Autrement dit, le Stade Rennais accepterait finalement de céder le minot de 17 ans si le Real Madrid lâchait 80 millions d’euros tout en acceptant de le prêter dans la foulée pour le récupérer lors du mercato estival 2021-2022.

Le Real Madrid doublement contrarié dans le dossier ?

Le club de Liga veut bien d’Eduardo Camavinga, mais le prix réclamé par les Rouge et Noir semble trop élevé en ces temps de crise économique. D’ailleurs, les Madrilènes ne semblaient pas préparés à ces exigences pour signer le natif de Miconje (Angola), la presse espagnole mentionne une offre de 60 millions d'euros de la part du Real. Outre les difficultés liées au prix réclamé par les Bretons, le Real Madrid devra encore déjouer la concurrence de Manchester United, également séduit par le profil du prodige rennais. Mais malgré la concurrence du club de Premier League, Florentino Perez et son staff tiennent l’affaire par le bon bout. « Manchester United est aussi intéressé par le joueur, mais les Merengues sont en pole position », assure le confrère italien.