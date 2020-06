AS Monaco : Paul Mitchell, futur directeur sportif de l'ASM

Un an après le départ de Michael Emenalo, l’AS Monaco aurait enfin trouvé son successeur. Actuellement en poste au RB Leipzig, Paul Mitchell serait le favori pour occuper le poste de directeur sportif de l’AS Monaco.

Paul Mitchell en route pour l’AS Monaco ?

Laissé vide depuis un an, le siège de directeur sportif de l’AS Monaco pourrait bientôt avoir un nouvel occupant. Le club du Rocher n’avait jusqu’ici pas trouvé de successeur au Nigérian Michael Emenalo parti l’été dernier. Selon les informations de L’Equipe, Paul Mitchell pourrait endosser le costume de directeur sportif de l’ASM dans les prochains mois. Le quotidien sportif croit savoir que le club de la Principauté a déjà entamé les négociations avec le technicien britannique. Âgé de 38 ans, celui-ci occupe le poste de directeur de la stratégie du RB Leipzig. En cas d’accord, le journal révèle que le dirigeant britannique devra se libérer de son contrat en Allemagne. Il ne lui reste plus qu’un an avec la formation allemande. Il ne devrait rejoindre l’AS Monaco qu’au terme de la saison de Bundesliga.

Exit les pistes Pickeu et Campos ?

Avec ces révélations de L’Equipe, il semble donc que le board monégasque ait abandonné deux pistes locales. Libre depuis son limogeage à Angers, le nom d’Olivier Pickeu a circulé du côté du Rocher sans qu’il y ait quelque chose de concret. Comme l’ancien dirigeant angevin, Luis Campos, le directeur sportif du LOSC, a vu son nom associé à Monaco où il avait déjà officié de 2013 à 2016. Le prochain directeur sportif de l’AS Monaco viendrait donc de l’Allemagne. Paul Mitchell s’est surtout fait un nom du côté de la Premier League. Il a excellé aux côtés de Mauricio Pochettino autant à Southampton que chez Tottenham Hotspur.