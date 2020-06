ASSE : L'entraîneur Claude Puel se prend deux grosses baffes

Claude Puel semble régner en véritable patron à l’ASSE. Et pourtant, l’entraîneur de l'AS Saint-Etienne est loin de faire l’unanimité auprès des observateurs et de ses anciens joueurs.

Claude Puel intouchable à l’ASSE ?

A l’ASSE, Claude Puel semble avoir pris le véritable pouvoir. De sa position d’entraîneur, il a eu la peau de l’emblématique gardien Stéphane Ruffier et a réduit au silence d’autres cadres comme Thimothée Kolodziejczak et le capitaine Loïc Perrin. Le coach n’a pas eu peur de s’attaquer à ses dirigeants. En tout cas, Claude Puel semble être très imposant dans ses fonctions d’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Et cette puissance du patron du banc stéphanois, parvenu désormais à concentrer trop de pouvoirs entre ses mains, inquiète Pierre Ménès. « Je ne comprends pas qu’au bout de 8 mois on donne toutes les clés à un mec. Puel ou un autre. Tous les cadres sont priés de partir. […] Le mec est là depuis 6 mois et on pas vu grand chose pour ne pas dire rien », déplore le consultant de Canal+.

Ederson d’accord avec Pierre Ménès ?

Pierre Ménès n’a donc pas une bonne opinion de l’ancien coach niçois et Ederson (172 matches en L1, 27 buts) semble partager son avis. Ancien joueur du technicien français à l’OL, le milieu de terrain n’avait pas la même perception que Claude Puel. Selon l’ex-international brésilien (1 sélection) dans les colonnes de L’Equipe, le technicien français « ne voulait que des joueurs qui savent courir, tacler et défendre ». L'ex-Niçois, parti récemment à la retraite, a ajouté que l’ancien Foxe était un entraîneur qui refusait de « s'adapter au style de ses joueurs ».