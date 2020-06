PSG Mercato : Cavani, Nicolas Anelka pointe une « erreur »

Ancien du Paris Saint-Germain, Nicolas Anelka reste un supporter du club de la capitale. La situation d’Edinson Cavani ne le laisse pas indifférent. L’attaquant uruguayen est en fin de contrat et semble proche de la sortie cet été.

Nicolas Anelka se prononce sur le cas Edinson Cavani

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani est sur le départ. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et rien n’indique qu’il recevra une offre de prolongation de sa direction. L’ancien buteur de Naples devrait donc quitter la capitale cet été sept ans après sa venue, chose qui décontenance Nicolas Anelka. L’ancien attaquant du PSG (1995-1997 et 2000-2002) ne souhaite pas que l’Uruguayen parte. Pour lui, vendre El Matador serait une « très grosse erreur ». « Tu peux le critiquer comme tu veux, mais ça reste un 9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchets, c’est vrai, mais il fait des appels de fou et il marque. Si t’as la force financière de le garder, avec les autres, garde-le. Il va te servir, quoi qu’il arrive », a déclaré l’ancien international tricolore dans un live sur Instagram.

Départ programmé en août ?

Pour Nicolas Anelka, le transfert définitif de Mauro Icardi ne devrait pas être un motif pour pousser Edinson Cavani vers la sortie. L’ancien du Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea voit la concurrence comme une source d’émulation. « A Paris, t’as besoin de concurrence. C’est ce qui va motiver les joueurs à donner plus chaque week-end. C’est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent », a-t-il poursuivi. Alors que son contrat expire le 30 juin, le natif de Salto devrait rester à Paris jusqu’en août. La Gazzetta dello Sport indiquait que l’attaquant de 33 ans voudrait aller au bout de la saison avec le PSG. Avec des échéances à honorer en Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue, la saison du club de la capitale devrait s’achever en août.