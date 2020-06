OL Mercato : Aouar, la Juventus expose son plan d’attaque

L’OL se serait finalement décidé à laisser filer Houssem Aouar cet été en échange d’un chèque de 50 millions d’euros. Un prix qui paraît tout de même élevé pour la Juventus Turin qui croit avoir un autre moyen de signer le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

L’offre de la Juventus Turin pour Houssem Aouar

Performant dans l’entrejeu de l’OL depuis plusieurs saisons, Houssem Aouar s'est fait remarquer par la Juventus Turin. Pour les recruteurs turinois, le mercato estival devrait être l’occasion d’attirer le joueur de 21 ans. Un intérêt auquel Jean-Michel Aulas et ses troupes ne seraient pas opposés. Mais selon les informations de Tuttosport ce dimanche, les dirigeants lyonnais ont expliqué aux recruteurs turinois qu’ils ne céderaient le joueur que contre 50 millions d’euros. La Juventus Turin, qui s’attendait à un prix plus « raisonnable » aurait proposé une autre solution. D’après le média transalpin, les recruteurs turinois souhaitent un prêt payant de 2 saisons assorti d’une obligation d’achat. Une proposition qui ne devrait cependant pas séduire les dirigeants rhodaniens, plus soucieux de se faire rapidement des liquidités face à la crise économique et à l’absence de l’Olympique Lyonnais à la prochaine Ligue des Champions. Un retrait de la Juventus Turin n’est donc pas à exclure malgré son intérêt très prononcé pour Houssem Aouar. Une option qui ferait la part belle aux prétendants de la pépite lyonnaise.

La Vieille Dame concurrencée pour le jeune Gone

Un retrait du club de Serie A devrait arranger les affaires des autres courtisans de Houssem Aouar, à savoir Manchester City, le PSG et le Real Madrid, également désireux de l’attirer lors du mercato estival. La concurrence entre ces prétendants de poids pourraient même faire exploser le prix de la perle de l’OL. Une hypothèse qui ne déplairait pas aux dirigeants gones, soucieux de renflouer leurs caisses.