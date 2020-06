Montpellier HSC Mercato : Olivier Giroud bientôt de retour ?

Agé de 33 ans, Olivier Giroud, attaquant de Chelsea, espère terminer sa carrière en force. En revanche, l’international français n’est pas sûr de pouvoir retourner au Montpellier HSC, son club de coeur.

Olivier Giroud rêve d’une brillante fin de carrière

Olivier Giroud évolue en Premier League depuis le mercato estival 2012, d’abord à Arsenal puis désormais à Chelsea (depuis janvier 2018). L'avant-centre français sait que la retraite n’est plus loin au regard de son âge avancé. Mais le champion du monde 2018 ne veut pas raccrocher les crampons avant d’avoir carburé une dernière fois. « J'espère jouer encore au plus haut niveau et jouer la Ligue des Champions, et les coupes d'Europe, encore au moins un ou deux ans », a souhaité le natif de Chambery lors d’une interview accordée à France Bleu Hérault.

Une fin de carrière au Montpellier HSC pour le buteur ?

Après avoir participé à la Ligue des Champions et aux coupes d’Europe, Olivier Giroud, qui vient de prolonger à Chelsea (juin 2021), envisagera la suite à donner à sa carrière. « Après ça, on fera le point et puis surtout j'étudierais les propositions qui s'offriront à moi », a-t-il expliqué. Le Montpellier HSC peut-il alors espérer un retour de son ancien joueur ? « Maintenant, je ne peux pas promettre que je finirais un an à Montpellier, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, le fait de savoir que Montpellier compte beaucoup beaucoup beaucoup pour moi, je pense que ça fait plaisir aux supporters », a répondu l’ancien du Tours FC.