PSG Mercato : La prochaine destination de Cavani dévoilée

Pas prolongé, Edinson Cavani va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Selon la presse italienne, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a déjà choisi son prochain club.

Edinson Cavani vers l’Espagne ?

Bientôt la fin du feuilleton Edinson Cavani ? Sur les tablettes de plusieurs clubs européens et de l’autre côté de l’Atlantique, le buteur uruguayen devrait rester en Europe. Selon la presse italienne, l’attaquant de 33 ans aurait tranché pour son avenir. Tuttosport croit ainsi savoir que l’avant-centre va rejoindre l’Atlético Madrid à l’issue de la saison. L’autre grand club de la capitale espagnole est un vieux courtisan d’El Matador. Les Colchoneros étaient déjà proches de recruter le numéro 9 du PSG en hiver. Mais Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, ne comptait pas lâcher son poulain en milieu de saison. Selon les révélations du média italien, un contrat de trois ans attendrait l’ancien Napolitain à Madrid.

Un départ en Espagne validé par Herrera

Ces révélations de Tuttosport tombent alors qu’Ander Herrera vient de lâcher des confidences sur son coéquipier uruguayen. « Cavani veut jouer en Espagne. Il aime la Liga et le pays, il me pose beaucoup de questions à ce sujet. Cependant, depuis que nous avons quitté Paris, je ne lui ai pas parlé de sa situation », a confié le milieu de terrain espagnol à AS. Comme quoi l’Atlético Madrid pourrait être la prochaine destination de l’attaquant parisien. Celui-ci ne devrait cependant rejoindre l’Espagne qu’une fois qu’il aura terminé la saison avec le Paris Saint-Germain en août.