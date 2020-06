Stade Rennais, OGC Nice : Concurrence pour une pépite à 15M€

Le Stade Rennais et l’OGC Nice seront présents en Europe la saison prochaine. Pour renforcer leurs effectifs respectifs, les deux clubs visent Jovane Cabral, jeune ailier que le Sporting Portugal ne compte pas lâcher à moins de 15 millions d’euros.

Stade Rennais ou OGC Nice : Jovane Cabral en route pour la Ligue 1 ?

Le Stade Rennais (3e de Ligue 1) et l’OGC Nice (5e) représenteront la France en Ligue des Champions et en Ligue Europa la saison prochaine. Pour accroître leurs chances de faire une bonne participation à ces compétitions, les deux clubs envisagent de se renforcer cet été. Selon le journal portugais A Bola, les recruteurs rennais et leurs homologues niçois viseraient Jovane Cabral, ailier polyvalent (droit ou gauche) du Sporting Portugal. Un intérêt auquel les dirigeants de l’écurie portugaise ne seraient pas opposés. En revanche, le club de Liga NOS aurait fixé le début des négociations à 15 millions d’euros.

Concurrence massive pour Jovane Cabral ?

Le Stade Rennais et l’OGC Nice ne sont pas les seuls prétendants de Jovane Cabral, auteur d’1 but et de 3 passes décisives en 9 apparitions en championnat cette saison. D’après le média lusitanien, d’autres clubs de Ligue 1, dont les noms n’ont toutefois pas filtré, seraient également attirés par les performances du natif d'Assomada, blessé lors des 17 premières journées de Liga NOS avant de retrouver sa place de titulaire juste avant la suspension de la saison. Des clubs de Premier League seraient également en lice pour la signature de l’international cap-verdien de 21 ans (1 sélection), sous contrat jusqu'en juin 2023.