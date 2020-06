OM Mercato : L’ex-attaquant du PSG Kevin Gameiro visé ?

L’OM souhaite signer un autre attaquant cet été pour aider Dario Benedetto. Kevin Gameiro, buteur du Valence FC, serait la dernière cible en date de l’Olympique de Marseille pour ce poste.

Kevin Gameiro, nouvelle cible de l’OM ?

Le renforcement du secteur offensif devrait être une priorité du mercato estival de l’OM. En effet, André Villas-Boas ne semble pas trop compter sur Valère Germain pour épauler efficacement Dario Benedetto la saison prochaine. Les recruteurs marseillais multiplient les pistes offensives et auraient désormais coché le nom de Kevin Gameiro sur leur short-list, à en croire le média espagnol Todo Fichajes. Un dossier d’autant plus intéressant que l’attaquant français n’aurait pas besoin de temps d’adaptation, lui qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir déjà évolué au PSG. Aussi, l’ancien Parisien sera en fin de contrat avec le Valence FC en juin 2021. A un an de la fin de son bail, les Valencians auraient intérêt à céder le Français cet été pour ne pas risquer de le voir partir gratuitement l’été prochain.

6 millions d’euros en préparation pour le Valencian ?

Mais l’aspect le plus intéressant du dossier semble être le prix de Kevin Gameiro. Selon le média espagnol, le Valence FC réclamerait 6 millions d’euros pour libérer le Français de 33 ans. Un prix abordable pour l’OM malgré ses caisses dans le rouge du fait de la crise sanitaire. Par ailleurs, le prix de l’ancien de l’Atletico Madrid est beaucoup plus abordable que les 15 à 20 millions d’euros réclamés par le Stade Rennais pour libérer Mbaye Niang, même si ce dernier ne cache pas son désir de rejoindre l’Olympique de Marseille la saison prochaine.