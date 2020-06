FC Metz : Manuel Cabit n’a qu’un rêve en tête et y travaille

Victime d’un accident de voiture en novembre dernier, Manuel Cabit ne peut toujours pas bouger ses jambes. Dans l'optique de pouvoir rejouer au football un jour, il ne perd pas espoir et travaille pour simplement marcher à nouveau.

Manuel Cabit a été victime d’un accident de la route

Le dimanche 3 novembre 2019, Kévin N’Doram et Manuel Cabit, deux joueurs du FC Metz étaient victime d’un accident de la route. Si le premier, qui conduisait le véhicule s’en est sorti indemne et a pu fouler a nouveau les pelouses de Ligue 1, ce n’est pas le cas du second. Gravement blessé, le natif de Fort-de-France a dû être hospitalisé au CHU de Reims.

Interrogé par le Canal Football Club, le latéral gauche des Grenats s’est exprimé sur sa nouvelle vie. « Mon quotidien a changé. Je me lève, puis j'ai rendez-vous au centre de rééducation, à Strasbourg, où je fais de la kiné et de la musculation » déclare le joueur de 27 ans qui n’a qu’un seul rêve, celui de « remarcher, de profiter de ma famille et de mon fils » mais qui préfère relativiser, lui qui pense qu’il « y a pire que cela dans la vie ». S’il avoue ne ressentir aucune rancœur, il se rappelle également du match a domicile face au Montpellier HSC la veille de l’accident, qui l’avait vu délivrer sa première passe décisive sous le maillot messin, ce qui lui avait procuré « beaucoup de fierté ».