OGC Nice : Les plans de Jean-Pierre Rivère pour le mercato

Jean-Pierre Rivère a fait part des ambitions de l’OGC Nice pour le mercato estival. Le président du Gym ne s’attend pas à des signatures bling-bling. Il mise sur des joueurs pouvant s’inscrire dans la durée chez les Aiglons.

Jean-Pierre Rivère annonce la couleur pour l’été

Après une belle saison ponctuée par une 5e place en Ligue 1, l’OGC Nice devrait disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Pour avoir un effectif compétitif en Coupe d’Europe, le club azuréen devrait se montrer actif cet été. Mais comme l’a indiqué Jean-Pierre Rivère, il n’est pas question de signer des noms ronflants. « Notre objectif ce n'est pas d'acheter des grands noms, mais de construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet », a confié le président niçois au micro d’Europe 1 dimanche. C’est dans ce sens que le Gym va accueillir le prometteur Robson Bambu. Le défenseur central brésilien de 22 ans doit rejoindre Nice une fois que le mercato estival aura officiellement ouvert ses portes. D’autres joueurs avec un fort potentiel sont attendus du côté de l’Allianz Riviera.

Les ambitions du président Rivère pour Nice

Le patron du Gym souhaite bâtir une équipe compétitive à même de rivaliser avec les cadors du championnat dans les années à venir. Il entend ainsi trouver un équilibre entre son effectif actuel et ses futures recrues. « On pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe. On souhaite entrer dans les deux trois ans dans une compétition avec les clubs comme l'OM, Monaco, Lyon. On doit se mêler à cette compétition, mais ça va prendre du temps. On est sur un projet par étapes, avec de l'ambition », a poursuivi Jean-Pierre Rivère. Dans sa sortie, le dirigeant niçois estime que la crise sanitaire ne va pas affecter le mercato de son club. « On reste serein par rapport à l'avenir », a-t-il fait savoir à ce propos.