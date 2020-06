Bordeaux Mercato : Güven Yalcin pour renforcer l’attaque ?

Ne disposant pas de beaucoup de temps de jeu cette saison, Güven Yalcin pourrait décider de quitter Besiktas au mercato estival. Celui-ci pourrait rallier la France, où Bordeaux et Nîmes s’intéressent à son profil.

Bordeaux recherche un attaquant

En recherche de liquidités, les Girondins de Bordeaux devraient voir plusieurs joueurs importants quitter le club cet été. Parmi eux, Josh Maja. L’international nigérian (1 sélection) s’est montré intéressant avec le club au scapulaire, inscrivant 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 en seulement 722 minutes. Courtisé en Angleterre, le buteur de 21 ans pourrait quitter le club au mercato estival. Selon Haber Global, les dirigeants des Marines et Blancs auraient déjà trouvé son successeur en la personne de Güven Yalcin. Le média turc affirme également que le club aquitain aurait déjà formulé une offre, toutefois inférieure à celle du Nîmes Olympique, qui le suivrait également.

Güven Yalcin, un attaquant prometteur en manque de temps de jeu

Formé au Bayer Leverkusen, Güven Yalcin a montré tout son talent avec les équipes U17 et U19 du club allemand, inscrivant 41 buts et délivrant 12 passes décisives en 104 matchs. Transféré à Besiktas en juillet 2018, l’international turc (3 sélections) peine à trouver ses marques. S’il a tout de même réalisé une première saison intéressante avec un total de 8 buts et 4 passes décisives en championnat en ne jouant que 1096 minutes, le polyvalent attaquant de 21 ans a connu un exercice 2019-2020 plus compliqué. Ne jouant que 496 minutes en Süper Lig, le natif de Düsseldorf n’a marqué que 2 buts.