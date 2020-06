Lorient Mercato : Une première offre pour Stéphane Diarra ?

A la recherche d’un remplaçant à Jérémy Cabot, le FC Lorient aurait formulé une première offre pour s’attacher les services de Stéphane Diarra, l'ailier de Le Mans FC.

Et si le FC Lorient avait trouvé le remplaçant de Jérémy Cabot

Après une excellente saison en Domino’s Ligue 2, Jérémy Cabot suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Le FC Nantes, l’Olympique de Marseille ou encore Besiktas sont aux trousses de l'ailier. Pour remplacer le meilleur dribbleur du championnat (61 dribbles réussis), le FC Lorient désirerait attirer Stéphane Diarra sous ses couleurs. Le virevoltant ailier de Le Mans possède un profil assez similaire à celui du natif de Chambéry. Il serait la priorité de Christophe Pélissier sur le côté droit. Selon le journaliste Benjamin Quarez, les merlus ont même soumis une offre aux Manceaux pour le natif d’Abidjan. Une première tentative inférieure à 2 millions d’euros qui aurait été rejetée par les dirigeants du club sarthois, lesquels attendraient au minimum 7 millions d’euros.

Stéphane Diarra, un joueur qui fait la différence

Malgré la mauvaise saison de son équipe classée 19ème à l’arrêt du championnat, Stéphane Diarra a effectué une année intéressante sur le plan individuel. Utilisé à 23 reprises en championnat, le joueur de 21 ans a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. L’ailier d’1m73 peut également faire la différence en 1 contre 1, lui qui est le 4ème joueur à avoir réussi le plus de dribbles en championnat cette saison (36 dribbles). De bonnes performances qui ont également attiré l’œil du LOSC et de l’OM.