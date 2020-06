NEYMAR Jr est cash « Je veux aller au Barça » - PSG Mercato

Pour un coup de massue, le propos de Neymar relayé par Mundo Deportivo en est un pour le PSG. Le brésilien veut rejoindre le Barça, selon le média espagnol, alors que ses proches le présentaient récemment encore comme étant heureux au Paris Saint-Germain.

Neymar veut vraiment rejoindre le Barça !

Neymar réaffirme son envie de rejoindre le Barça. Le brésilien a confié à ses coéquipiers qu’il veut retourner au club catalan lors de ce mercato estival. Il a, d’après cette source espagnole, clairement déclaré « Je veux aller au Barça ». Le brésilien n’a fort curieusement pas démenti cette information qui a déjà circulé dans la presse de son pays ce week-end. La star du PSG, selon UOL Esporte, avait confié son souhait de retourner au FC Barcelone à la fin de la saison avec Paris, toujours engagé en Ligue des Champions après sa brillante qualification contre le Borussia Dortmund. Le brésilien a un plan bien ficelé pour amener les patrons du PSG à le vendre au Barça ce mercato estival. Il ambitionne de tout donner pour hisser haut le drapeau parisien en C1 pour ainsi faciliter les négociations entre Paris et Barcelone.

Combien coûte le transfert de Neymar au FC Barcelone

Pour le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi avait déboursé 222 millions d’euros il y a trois ans. La star brésilienne veut aujourd’hui retourner au FC Barcelone. Le joueur semblait pourtant malheureux dans ce club à cause de la grande mise en avant de Lionel Messi et Luiz Suarez. Alors que c’est deux joueurs sont toujours au club et que l’effectif du FC Barcelone est en passe de s’enrichir avec le transfert en attente de confirmation de Lautaro Martinez, Neymar veut quitter le PSG pour le même club. Même s’il ne lui reste que deux saisons de contrat avec le club de la capitale, la vente du brésilien devrait rapporter 170 millions d’euros aux dirigeants parisiens. La question en suspend est de savoir si le FC Barcelone pourra payer ce montant avec le violent passage de la crise sanitaire de COVID-19 qui a asséché les finances de plusieurs clubs européens.

Kylian Mbappé, la raison d’un refus programmé du PSG au Barça

Le brésilien peut avoir confié son envie de départ du Paris Saint-Germain à ses proches et à certains de ses coéquipiers. L’absence d'un démenti de ces propos pourtant explicites de sa part laisse moins de doutes sur ce souhait qui lui est prêté. Cependant, il n’a adressé aucune demande de sa mise sur le marché à ses dirigeants. Dès lors, le PSG va continuer d’observer la situation. En pareille situation la saison dernière, Leonardo avait exigé 400 millions d’euros pour sa vente, ce qui avait le mérite de calmer les ardeurs du FC Barcelone. Cette saison, la stratégie devrait être la même. Le club de la capitale ne va pas se montrer plus souple sur ce dossier ce mercato d’autant qu’un autre pourrait s’y greffer. En effet, Kylian Mbappé qui s’est impliqué dans les manœuvres pour retenir Neymar ne devrait pas supporter son départ. Alors qu’il n’a pas prolongé son bail et que la rumeur de son désir de filer au Real Madrid demeure, rester la seule vraie star du PSG ne devrait que le pousser vers la sortie. Mbappé aime savoir qu’il évolue dans un grand club avec de nombreux grands joueurs à ses côtés. Il devrait mal vivre un départ de Neymar, le plus grand joueur du Paris Saint-Germain, qui plus est son ami.