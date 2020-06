RC Lens : Importante décision en vue du mercato estival

Le RC Lens croit pouvoir résister aux offres extérieures pour ses joueurs clés cet été. Selon le patron du recrutement du Racing Club, il n’est pas question de se dégarnir maintenant, alors que le club va jouer en Ligue 1.

Le RC Lens ferme la porte de sortie à ses joueurs clés

Des joueurs du RC Lens, dont les attaquants Florian Sotoca et Simon Banza, sont présents sur les listes de clubs de l’élite. Le club promu doit pourtant conserver ses meilleurs joueurs et se renforcer en vue de la Ligue 1. En tout cas, les Sang et Or feront tout pour ne pas perdre leurs joueurs importants selon leur responsable du recrutement. « On est prêt à tenir même en cas de grosses offres », a-t-il rassuré dans L’Équipe. Ayant dégagé une enveloppe estimée à 18 M€ pour le recrutement du RC Lens cet été, le président Joseph Oughourlian et le directeur général Arnaud Pouille sont « alignés » sur la même position que Florent Ghisolfi, selon ce dernier.

Quels sont les mouvements au RC Lens en ce moment ?

Pour rappel, le Racing Club de Lens n’a toujours pas officialisé la signature de ses nouvelles recrues : Jonathan Clauss, Loïc Badé ou encore Corentin Jean (option d'achat levée). Plusieurs noms sont cochés par les Artésiens pour cet été. Ce sont : Gaël Kakuta, Thomas Monconduit (Amiens SC), Adrian Grbic (Clermont Foot), Issiaga Sylla, Max-Alain Gradel (Toulouse FC), Wuilker Farinez (Millonarios en Colombie)... Quant aux joueurs libérés, il s'agit de Guillaume Gillet (36 ans) et de Mouaad Madri (30 ans) qui étaient en fin de contrat, mais aussi du Brésilien Vitor Costa (25 ans), dont l'option d'achat n'a pas été levée.