PSG Mercato : Vers un retour de Thiago Silva au Brésil ?

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Thiago Silva pourrait faire son retour dans son pays natal. Le défenseur central du PSG a d'ailleurs envoyé un signal fort dans ce sens.

Thiago Silva pose avec le maillot de Fluminense

Arrivé à Paris en 2012, Thiago Silva ne sait toujours pas s’il va pouvoir enchainer une neuvième saison au Paris Saint-Germain. L’international brésilien est en fin de contrat avec le PSG et pourrait tenter un nouveau challenge. Un retour au Brésil ne lui déplait pas. Thiago Silva a d’ailleurs posé dimanche avec le maillot de Fluminense, floqué de son nom et du numéro 3. Via les réseaux sociaux, il a affiché sa signature en tant que nouveau socio de son club de coeur. Une publication qui en dit long sur les intentions du défenseur parisien.

Tout reste encore possible pour son avenir

Et si Thiago Silva faisait finalement son retour au sein de son club formateur ? Le capitaine parisien a toujours été favorable à l'idée de terminer sa carrière au Brésil. Cependant, il faut rappeler que le défenseur central souhaite d'abord poursuivre son aventure dans la capitale française où il perçoit un gros salaire. Quant aux dirigeants parisiens, ils ont encore quelques doutes sur l’intérêt d’une telle prolongation. Ces doutes concernent principalement son âge avancé (35 ans), son leadership et sa gestion émotionnelle des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions.