FC Barcelone : Messi prêt pour le retour de la Liga

Lionel Messi sera bien présent pour la reprise du championnat espagnol le week-end prochain. Quique Setién a confirmé que le génie argentin est apte à jouer.

Messi “ va parfaitement bien ”

Alors que le doute persistait ces derniers jours sur la présence de Lionel Messi pour le retour de la Liga, Quique Setién a rassuré les supporters du FC Barcelone en affirmant que le sextuple Ballon d’Or sera bien au rendez-vous pour la reprise du foot en Espagne. "Messi n'est pas le seul à ne pas s'être entraîné et à ressentir une gêne. C'est ce qui est arrivé à tous les blessés ou presque depuis leur retour. Son problème est mineur, la situation est sous contrôle, il va parfaitement bien et n'aura aucun problème", a déclaré l’entraîneur du FC Barcelone dimanche à la chaîne espagnole Movistar.

Luis Suarez incertain

Quique Setién a été plus mesuré concernant la présence de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen a été opéré le 12 janvier du ménisque externe du genou droit, et a obtenu le feu vert médical pour revenir à la compétition : "Il va mieux que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Mais la question est de savoir quel est son état de forme après une si longue absence et s'il est en mesure de débuter le match". Le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse de Majorque samedi prochain à 22h. Le club catalan est leader de la Liga avec deux points d'avance sur son grand rival le Real Madrid.