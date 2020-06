ASSE Mercato : Durivaux donne les raisons de son départ

Un jeune joueur de l’ ASSE, vainqueur de la Coupe Gambardella avec la réserve en 2019, a quitté le club ligérien. Il a confié les raisons de son départ de l’AS Saint-Étienne, à Evect.

ASSE : Durivaux n'a pas voulu du contrat amateur des Verts

Dylan Durivaux est parti de l’ASSE où il avait débarqué en juillet 2017 en provenance d’Andrézieux-Bouthéon FC. Il a rejoint l’EA Guingamp, club de Ligue 2. Le jeune attaquant a justifié son choix dans une interview avec la source. « Au vu de mes dernières saisons, l'AS Saint-Étienne m'a juste proposé un contrat amateur d’une année pour jouer en National 3 », a-t-il expliqué. Or, le natif de Cannes « souhaitait trouver un projet qui lui permettait de continuer sa progression sportive ». Le joueur de 19 ans n'en veut pas pour autant à l'ASSE. Bien au contraire, il a reconnu que « le club stéphanois lui a donné une formation pour atteindre son niveau actuel et lui a aussi transmis certaines valeurs comme le travail, le respect et l’humilité ».

Quels sont les ambitions de Dylan Durivaux à l'EA Guingamp

Ayant signé avec En Avant Guingamp, Dylan Durivaux s’est fixé deux objectifs bien précis. Dans un premier temps, il « veut réussir à être titulaire en National 2 ». Son second défi est de s’imposer rapidement avec la réserve guingampaise, afin de gagner sa place au sein de l’équipe de Sylvain Didot. Le joueur en provenance de l’ASSE souhaite intégrer « le plus vite possible » l’équipe première de l'EAG en Ligue 2. International français U19, Dylan Durivaux a promis de se donner à fond, afin de réussir à l’EA Guingamp, mais aussi de conserver sa place en Équipe de France.