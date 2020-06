Kylian Mbappé, son vrai prix dévoilé par le CIES - Mercato

Ce lundi, l’Observatoire du football (CIES) a révélé la liste des joueurs les plus chers du moment. Le champion du monde français, Kylian Mbappé du PSG, est premier de ce classement des footballeurs les plus coûteux au monde.

Kylian Mbappé joueur le plus cher

Tous les six mois, le CIES publie la liste des 100 joueurs qui ont la meilleure valeur marchande. Et sans surprise, c’est une nouvelle fois Kylian Mbappé qui arrive largement en tête de ce classement. Selon l'algorithme du CIES, le jeune attaquant tricolore aurait une valeur estimée à près de 260 M€ (259,2 exactement). L’attaquant du PSG devance les deux phénomènes anglais Raheem Sterling (à 194,7 M€) et Jadon Sancho (179,1 M€). Le deuxième français à apparaître dans ce classement est Antoine Griezmann, qui figure en 8e position avec une valeur estimée à 136,4 M€.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo hors du Top 20

Petite surprise dans ce classement. Les deux mastodontes du football mondial que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont très loin derrière l’ancien joueur de Monaco. À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone et à presque 33 ans, Lionel Messi (100,1 M€) est rétrogradé à la 21e place. Cristiano Ronaldo (62,8 M€ 70e) est le joueur le plus âgé du top 100.

LES 10 JOUEURS LES PLUS CHERS DU MONDE (selon le CIES) :

1-Kylian Mbappé (21 ans, PSG) : 259,2 M€ - 2-Raheem Sterling (25 ans, Man City) : 194,7 M€ - 3-Jadon Sancho (20 ans, Dortmund) : 179,1 M€ - 4-Trent Alexander-Arnold (21 ans, Liverpool) : 171,1 M€ - 5-Marcus Rashford (22 ans, Man Utd) : 152,3 M€ - 6-Mohamed Salah (27 ans, Liverpool) : 144,9 M€ - 7-Sadio Mané (28 ans, Liverpool) : 139,2 M€ - 8-Antoine Griezmann (29 ans, FC Barcelone) : 136,4 M€ - 9-Alphonso Davies (19 ans, Bayern) : 133,5 M€ - 10-Harry Kane (26 ans, Tottenham) : 118,7 M€.