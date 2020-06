ASSE, OL : CDF et CDL, bonne nouvelle pour les finalistes

L’ ASSE, l’OL et le PSG attendent toujours les dates précises des finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. La FFF et la LFP songent à deux nouvelles dates plus proches, vu le courrier du président de l'UEFA.

ASSE, OL : L'UEFA insiste sur la date butoir du 3 août, la FFF et la LFP s'activent

L’ASSE et l’OL, respectivement finalistes de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, se qualifieraient pour la Ligue Europa en cas de victoire contre le PSG. Mais pour le moment, les deux clubs rivaux ne savent pas les dates exactes des deux finales prévues au Stade de France. La Fédération Française de Football (FFF) souhaitait programmer la finale de la Coupe de France en ouverture de la saison 2020-2021 et visait le 8 août. Mais la lettre de l’UEFA à Jean-Michel Aulas, avec ampliation à la FFF, a fait bouger les lignes à la Fédération et à la Ligue de Football Professionnel. En effet, l’instance faîtière du football européen a insisté sur la date butoir du 3 août 2020 pour boucler les compétitions nationales. Le président Aleksander Ceferin souhaite ainsi avoir la liste des clubs engagés en Coupe d’Europe à cette date limite, d’après Le Parisien.

Les finales des coupes de France et de la Ligue programmées le 25 juillet et le 1er août ?

La FFF et la LFP se voient du coup contraintes de revoir leur calendrier pour les deux finales de coupes nationales. Et si l’on en croit le quotidien régional, les deux structures réfléchissent à la programmation des deux finales, avant le 3 août. Et les dates du 25 juillet pour la finale de la Coupe de la Ligue (PSG-OL) et 1er août pour la coupe de France (PSG-ASSE) sont avancées. Si ces dates sont confirmées, ce serait une bonne nouvelle pour les Gones et les Parisiens toujours engagés en Ligue des Champions 2019-2020. Notons que l’Olympique Lyonnais a repris le chemin des entrainements ce lundi. L’AS Saint-Étienne retrouvera L’Etrat le 17 juin et le Paris Saint-Germain fera son retour au Camp des Loges, le 22 juin.