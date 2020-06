Stade Rennais Mercato : Mbaye Niang, accord SRFC-OM confirmé

Mbaye Niang va-t-il quitter le Stade Rennais pour rejoindre l’OM cet été ? Alors qu’un accord entre les deux formations a été annoncé puis démenti, il y aurait effectivement des négociations très avancées pour le transfert de l’international sénégalais. Les détails de son futur contrat auraient même déjà été arrêtés.

Cacophonie dans le dossier Mbaye Niang

On sait Mbaye Niang désireux de quitter le Stade Rennais pour rallier l’OM la saison prochaine. En retour, l’Olympique de Marseille serait séduit par le profil de l’attaquant rennais (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison) pour renforcer son secteur offensif et épauler Dario Benedetto. Hier dimanche, Canal+ annonçait un accord trouvé entre les dirigeants rennais et les recruteurs marseillais pour le transfert de l’ancien Milanais à hauteur de 20 millions d’euros. Une information démentie quelques heures plus tard par RMC Sport qui assurait tenir de source bretonne qu’il n’y avait aucun accord entre les deux formations pour le transfert du joueur de 25 ans.

Les deux clubs d’accord pour l’ancien du Torino ?

Mais selon le journaliste italien Nicolo Schira, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sont effectivement en négociations très avancées pour Mbaye Niang. Ces discussions seraient même proches d’être bouclées dans le sens du transfert du Breton de 25 ans. « M’Baye Niang est très proche de l’OM, les négociations arrivent à leur terme pour finaliser le deal », confirme le confrère transalpin. Nicolo Schira va même plus loin en assurant qu’un « contrat de cinq ans et un salaire de 2,5 millions d’euros par an l’attendent à Marseille ».