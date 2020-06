Montpellier HSC Mercato : Le bail de Matis Carvalho prolongé

En quête d’un nouveau gardien de but, le Montpellier HSC a officialisé la prolongation du contrat du jeune Matis Carvalho. Après une saison en essai, il a rempilé un an.

Montpellier HSC : Matis Carvalho signe pour une saison supplémentaire

Le Montpellier HSC est à la recherche d’un gardien de but pour prendre la place de Geronimo Rulli pour qui le club héraultais n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec la Real Sociedad. Le portier argentin avait été prêté aux Pailladins en août 2019 pour une saison, avec une option d’achat fixée à 11 M€. Mais n’ayant pas les moyens de payer ce montant, Laurent Nicollin a préféré consolider ses acquis, en prolongeant le bail de Matis Carvalho. Recruté pour une saison l’été dernier, le jeune gardien de but Franco-Portugais a satisfait les attentes des responsables montpelliérains. Ainsi, ces derniers lui ont offert un bail d'un an supplémentaire.

Laurent Nicollin et Matis Carvalho se réjouissent mutuellement

Le président du MHSC se réjouit de sa signature. « Je suis content que Matis Carvalho poursuive l’aventure avec nous », a réagi Laurent Nicollin. « Il a montré beaucoup d’envie et de sérieux la saison dernière. Il a bien travaillé et a progressé. Cela semblait logique pour nous de le prolonger, afin qu’il poursuive l’aventure montpelliéraine », a-t-il justifié, ensuite. Le jeune joueur né à Nantes se réjouit également de rempiler au Montpellier HSC. « Quand je suis arrivé ici en début de saison passée, c’était un but pour moi de rester plus d’un an », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Je suis vraiment content que cela se réalise aujourd’hui ».