Bundesliga : Les enseignements de la 30e journée !

Rempli de suspense jusque là, le classement de Bundesliga semble peu à peu se dessiner à l'issue de la 30e journée. Mais rien n'est définitivement joué.

Un matelas d'avance pour Dortmund en Bundesliga

Suite à sa victoire contre le Hertha Berlin (1-0), le Borussia Dortmund, qui reste à 7 points du Bayern, creuse l'écart avec ses trois poursuivants les plus proches, incapables de gagner. Leipzig (3e) a été tenu en échec par la lanterne rouge de Paderborn, et le Borussia Mönchengladbach ainsi que le Bayer Leverkusen ont perdu leur rencontre qui les opposait à Fribourg et au Bayern Munich. Le BVB prend par conséquent 4 points d'avance sur le RBL et 7 sur M'Gladbach et le Bayer.

Bien qu'ayant passé l'intégralité de son match à Düsseldorf à 10 contre 11, Hoffenheim a rapporté un point qui lui permet de rester au contact (-2 points) de Wolfsbourg, vainqueur sur la pelouse du Werder Brême, et donc de la Ligue Europa. Fribourg (-4 points) reste aussi dans la danse suite à son succès contre M'Gladbach.

Le Fortuna Düsseldorf peut s'en vouloir

Barragiste, le Fortuna fut incapable de gagner contre Hoffenheim malgré la supériorité numérique. Il reste donc à la merci du Werder Brême qui, malgré la défaite, reste à 3 points de lui. Devant, la victoire de Mayence lui permet de marquer un écart de 3 points avec le Fortuna, tandis que l'Union Berlin et Augsbourg s'en éloignent de 4 points suite à leur match nul.

Top et flop

TOP - Florian Wirtz : À seulement 17 ans et 34 jours, le nouvel espoir du football allemand a marqué les esprits. En réduisant la marque contre le Bayern Munich, il a inscrit son premier but en seulement 4 apparitions en Bundesliga. Très prometteur.

FLOP - Dayot Upamecano : Pas très rassurant et nerveux alors que son équipe menait face à Paderborn, le défenseur central français s'est fait exclure. À 10 pendant presque une heure, Leipzig a craqué en fin de match et s'est fait rejoindre à la 92e minute, disant presque adieu à la deuxième place.