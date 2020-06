ASSE Mercato : Le remplaçant de Bouanga repéré en Ligue 2

Denis Bouanga n’a certes pas quitté l' ASSE, mais il reste très sollicité par d'autres clubs, dont le Betis Séville. Pour parer à toutes éventualités, l’AS Saint-Étienne lorgne un jeune ailier en Ligue 2 pour le remplacer.

Ilyas Chouaref à l'ASSE en cas de départ de Denis Bouanga ?

L’ASSE ne fermera pas la porte à ses joueurs cet été. Même les joueurs importants sont sur le marché et pourraient faire l’objet d'un transfert, mais seulement en cas d’offres intéressantes. Denis Bouanga, le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne est donc concerné par le marché estival. Il est d’ailleurs l’une des priorités du Betis Séville. En Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC sont à la lutte pour recruter l’ailier gauche des Verts. Et pour anticiper un éventuel départ de ce dernier, l’ASSE aurait des vues sur Ilyas Chouaref de La Berrichonne de Châteauroux. Les Stéphanois auraient coché le nom du joueur de 19 ans sur son calepin, en plan B, au cas où Denis Bouanga est transféré, selon les informations de L’Équipe.

ASSE : Combien faut-il pour recruter Chouaref à LB Châteauroux ?

Ilyas Chouaref, la cible de l'ASSE a fait 22 apparitions en Ligue 1 cette saison et a été titulaire 17 fois. Il a marqué 2 buts et délivré autant de passes décisives. Selon Transfermarkt, sa cote sur le marché des transferts est de 1,3 M€. L’ex-International U19 Tricolore est lié à LB Châteauroux, son club formateur, jusqu’à fin juin 2022. Comme Jean-Philippe Krasso (ex-SAS Épinal) et Sétigui Karamoko (ex-AS Béziers), Ilyas Chouaref pourrait être un troisième joueur de division inférieure à rejoindre l'équipe de Claude Puel.