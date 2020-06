Strasbourg Mercato : Thierry Laurey enregistre un 4e départ !

Le RC Strasbourg continue d’ouvrir la vanne à ses joueurs en manque de temps de jeu. Après Abdallah Ndour, Jérémy Grimm et Benjamin Corgnet, c'est au tour d'un jeune joueur de quitter le club alsacien en toute discrétion.

Louis Pelletier a quitté le RC Strasbourg en catimini

Le RC Strasbourg poursuit son opération dégraissage. Le club alsacien a déjà décidé de se séparer de trois joueurs en fin de contrat et un quatrième vient de quitter le club en toute discrétion. Il s’agit de Louis Pelletier. Non désiré par l’entraineur Thierry Laurey, le gardien de but de 20 ans ne portera pas le maillot strasbourgeois la saison prochaine. Lors d’une interview accordée à Alsasport, le jeune joueur explique en effet qu’il souhaitait poursuivre avec son club formateur, mais les dirigeants alsaciens en ont décidé autrement. « J’aurais aimé m’inscrire dans la durée au club. Mais c’est le foot, le club a estimé qu’il ne voulait pas continuer à travailler avec moi », a-t-il confié.

Louis Pelletier va rejoindre le Stade de Reims

Libre de tout contrat, Louis Pelletier va désormais poursuivre sa carrière sous d’autres cieux. Et le jeune portier tient déjà un nouveau point de chute en France. Louis Pelletier avoue qu’il s’est « engagé avec le Stade de Reims ». « Je pense que c’est un club qui peut me faire passer des paliers pour pouvoir continuer ma progression. C’est un club qui est sain », a-t-il conclu. Le gardien de but a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs.