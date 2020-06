Real Madrid : Donny van de Beek, concurrence avec Man Utd

L’Ajax Amsterdam n’est pas disposé à laisser filer ses meilleurs joueurs, dont Donny van de Beek, la saison prochaine. Ce qui n’empêche pas le Real Madrid et Manchester United de convoiter le milieu de terrain néerlandais de 23 ans.

Ajax Amsterdam : pas de départ des meilleurs cet été ?

Brillant dans l’entrejeu de l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek va-t-il quitter l’Eredivisie la saison prochaine pour rejoindre les plus grands championnats d’Europe ? Rien n’est moins sûr quand on entend Edwin van der Sar évoquer le dossier. En effet, dans l’émission Studio Sport de la chaîne de télévision néerlandaise NOS, le directeur sportif a expliqué que les Ajacides ne vendraient pas leurs « meilleurs joueurs » cet été et qu’ils souhaiteraient les garder, car avec la crise sanitaire « certains clubs vont avoir des problèmes (lors du mercato, ndlr) ». L’ancien gardien de Manchester United a précisé que l’Ajax Amsterdam avait « la chance d'avoir une politique financière solide » et que le club néerlandais n’avait « pas nécessairement besoin de vendre ».

Le Real Madrid et Manchester United attirés par Donny van de Beek ?

Malgré ces assurances, Edwin van der Sar n’a pas pu s’empêcher de rappeler l’intérêt du Real Madrid et de Manchester United pour Donny van de Beek pour le mercato estival. Selon l’ancien portier international des Oranje, il ne fait aucun doute que le « Real Madrid et Man United ont manifesté leur intérêt pour Donny van de Beek ». Les Madrilènes et les Mancuniens gagneraient à prospecter ailleurs dès à présent.