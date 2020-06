Liga : Tebas évoque l'ambiance virtuelle dans les stades

Javier Tebas a évoqué la future ambiance, dans les stades espagnols pour la reprise de la Liga, qui pourrait ressembler aux ambiances... du jeu vidéo FIFA.

“ L'atmosphère virtuelle sera très bonne ”

Jeudi 11 juin, la Liga fait son grand retour après trois mois d’arrêt pour cause de pandémie de coronavirus. Une reprise de la compétition sans supporter dans les stades, mais avec une vraie ambiance, malgré le huis clos. En effet Javier Tebas explique avoir travaillé avec le concepteur de jeux vidéo EA Sport pour offrir aux téléspectateurs des matches les plus attractifs possible.

"Nous avons travaillé avec une société norvégienne spécialiste de l'ambiance virtuelle et avec EA Sports pour l'ambiance des matches de leur jeu FIFA. Lorsque vous jouez à FIFA, vous pouvez entendre la véritable ambiance des différents stades. L'atmosphère virtuelle sera très bonne. Mais si quelqu'un veut regarder le match sans cette ambiance, il pourra le faire", a confié le président de la Liga à la chaîne Movistar.

Tebas veut revoir les supporters dans les stades

Javier Tebas, a aussi affirmé qu'il était en faveur du retour des spectateurs dès que les autorités régionales de la santé le permettront. "J’ai toujours cru que nous allions rejouer, malgré ce que beaucoup pensaient. Le problème était compliqué et notre plan était de revenir lorsque nous le pourrions. Ça a été compliqué mais nous avons réussi. À partir du moment où l’on pourra accueillir des supporters dans les stades, il faut qu’il y en ait. Je suis partisan de l’idée que lorsque c’est possible, il doit y avoir des personnes dans les gradins. Si cela est possible dans certaines villes et non dans d’autres, je suis pour", a conclu le président de la Liga.