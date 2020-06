Olympique Lyonnais : C’est la rentrée pour Memphis Depay !

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais étaient de retour à l’entraînement ce lundi. L’occasion de revoir Memphis Depay refouler les terrains 6 mois après sa grave blessure.

Memphis Depay et Adelaïde de retour

Les Lyonnais et Memphis Depay de retour à l’entraînement. Le néerlandais était bien présent avec ses coéquipiers ce matin pour le premier entraînement post-coronavirus. L'attaquant néerlandais avait été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit le 15 décembre lors du match entre l'OL et le Stade Rennais. Il avait été opéré quelques jours plus tard à Rome. L'interruption des compétitions et l'arrêt définitif de la Ligue 1 ont permis à l’ancien joueur de Manchester United d’avoir davantage de temps pour se rétablir.

La finale de Coupe de la Ligue comme objectif

À noter également le grand retour de Jeff Reine-Adelaïde, gravement blessé au genou début décembre. Pour cette journée de retrouvailles, il n’y a pas eu d’exercices sur le terrain pour les joueurs de l’OL. La matinée était entièrement dédiée aux tests médicaux. Pour la vraie reprise, après trois mois d'efforts peu intenses, un programme sera respecté, avec une première semaine dédiée au travail foncier. Le prochain match officiel des Gones pourrait être la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG le 25 juillet prochain, avant de disputer le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à la Juventus.