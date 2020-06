OL Mercato : Ultimatum du Hertha Berlin pour Lucas Tousart

Alors que l’ OL a repris ses activités ce lundi 8 juin, le club ne pourra pas compter sur Lucas Tousart pour la finale de la coupe de France et la Ligue des Champions contre la Juventus.

OL : Le Hertha Berlin attend Tousart dès le 30 juin

Les joueurs et leur staff technique de l'OL ont fait leur retour au centre d'entrainement du club rhodanien ce lundi comme prévu. Gravement blessé (rupture du ligament antérieur du genou gauche) à la mi-décembre, Memphis Depay était bel et bien présent dès la reprise. Les autres joueurs absents lors de ce premier jour de rentrée devraient retrouver leurs coéquipiers progressivement, afin de passer les tests médicaux et physiques, avant la reprise effective des entrainements. Entre-temps, L’Équipe croit savoir que Lucas Tousart ne fera plus partie de l’équipe de l’OL après le 30 juin. Pour la simple raison que le Hertha Berlin demande qu’il rejoigne son effectif dès la fin de son contrat à Lyon. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait transféré le milieu de terrain au club allemand en août 2019. Mais les Berlinois ont laissé le joueur de 23 ans à la disposition des Gones jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. Le championnat étant terminé en France, le Hertha Berlin réclame logiquement sa recrue. Le club de la capitale allemande « ne veut pas le voir prolonger son prêt au-delà du 30 juin à Lyon », a indiqué le quotidien sportif.

Lucas Tousart peut-il jouer avec l'OL au-delà du 30 juin ?

L’OL espérait pourtant disposer de l’Espoir Tricolore en vue des échéances d'août, pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus. Notons que la Bundesliga a repris en mai et se poursuit. Le Hertha Berlin est 9e, à 4 journées de la fin du championnat. Lucas Tousart ne peut pas prendre part à cette compétition car elle compte pour l'exercice 2019-2020. Il faut indiquer que l'UEFA doit trancher la question des joueurs en fin de contrat cet été, car les championnats, à part la Ligue 1, ont repris ou vont reprendre, pour finir autour de fin juillet. Il y a également le cas des clubs engagés en Ligue des Champions, dont l'OL et le PSG, qui poursuivront la compétition européenne en août.