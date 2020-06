OM : Aaron Kamardin inspiré par Boubacar Kamara signe pro

Aaron Kamardin a signé son premier contrat professionnel avec l’OM. Devant les caméras de l’Olympique de Marseille, le jeune défenseur central de 18 ans a révélé le nom de son modèle.

Aaron Kamardin signe à l’OM

Un inspirateur surprise pour le jeune Marseillais ?





Ils étaient 8 jeunes talents à négocier pour la signature de leur premier contrat professionnel avec l’OM.est le premier de ces 8 jeunes du centre de formation olympien à avoir apposé sa signature sur un document attestant qu’il est désormais un professionnel de l’Olympique de Marseille pour les 3 prochaines saisons. Une signature voulue par « André Villas-Boas, qui garde toujours un œil attentif sur les jeunes, l’a souvent convoqué pour s’entraîner avec le groupe professionnel la saison passée », selon le communiqué officiel du club phocéen qui indique que le Lusitanien « a sans doute apprécié ses nombreuses qualités : placement, vision du jeu, capacité d’anticipation, jeu de tête et relance ».Et pourtant, André Villas-Boas n’est pas vraiment à l’origine de la signature du jeune défenseur central. Selon Aaron Kamardin, la personne grâce à qui il a signé son premier contrat professionnel à l’OM, c’est Boubacar Kamara . « C'est mon exemple, je le suis depuis toujours. C'est un modèle, un grand frère », a expliqué le néo-professionnel marseillais. Une marque d’estime à laquelle Boubacar Kamara (20 ans) ne semble pas insensible. « Il me donne beaucoup de conseils, parce qu'il me connaît bien. J'étais au centre avec lui », a ajouté Aaron Kamardin.