SRFC Mercato : OM, de grosses réserves sur Mbaye Niang

Le Stade Rennais SRFC est prêt à céder Mbaye Niang à l’OM contre un chèque de 20 millions d’euros cet été. L’attaquant du club breton est la priorité offensive du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Daniel Riolo exprime ses réserves sur les nouvelles du dossier.

20 millions d’euros de l’ OM pour Mbaye Niang ?

Dimanche, Canal+ a annoncé un accord entre le Stade Rennais et l’ Olympique de Marseille pour le transfert de Mbaye Niang à hauteur de 20 millions d’euros. Cette information, rapidement démentie par RMC Sport, suscite des questions au regard des difficultés économiques de l’ OM. Pour Daniel Riolo, le club olympien ne serait pas en mesure de payer ce prix pour signer l’international sénégalais. « L’ OM, mettre 20 millions, tout de suite, je ne vois pas comment. Cela ne me parait pas possible. Je comprends que ça fasse plaisir aux Rennais mais je ne vois pas l’OM mettre 20 millions sur ce joueur », a déclaré le journaliste sur les ondes de la radio sportive.

L’ancien Milanais, un bon coup pour le club phocéen ?

Aussi, Daniel Riolo ne comprend pas la volonté des dirigeants de l'Olympique de Marseille de signer le buteur breton (10 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison). Il ne voit pas le Rennais de 25 ans carburer dans l’écurie marseillaise comme a pu le faire Bafé Gomis (21 buts en 34 matchs) ou même tout récemment Mario Balotelli (8 buts en 15 matchs). « On en a parlé plein de fois, on ne pense pas que c’est le genre de joueurs qui va cartonner à l’OM. J’ai un gros doute sur sa personnalité, son implication et son travail », a prévenu le journaliste.