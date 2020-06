AS Monaco Mercato : Clap de fin pour Danijel Subasic (Off)

Le parcours de Danijel Subasic à l’AS Monaco a pris fin. Le club du Rocher a officialisé son départ, après huit saisons consécutives en Principauté.

AS Monaco Mercato : Pas de prolongation pour Danijel Subasic

Mis sur la touche à l’AS Monaco la saison dernière, suite au recrutement de Benjamin Lecomte, Danijel Subasic ne rejouera plus avec le club monégasque. Son contrat expirant le 30 juin 2020 n'a pas été reconduit par le club. Dans un communiqué officiel sur son site internet, le club basé à la Turbie a rendu hommage à son désormais ancien gardien de but. « Danijel Subasic se classe en deuxième position des portiers comptant le plus de matchs disputés avec l’AS Monaco (292), derrière Jean-Luc Ettori. Il restera comme une figure emblématique de ces dix dernières années et l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de l’ASM. L’ensemble du Club le remercie pour toutes ces années et lui souhaite le meilleur pour l’avenir », a écrit le club asémiste.

Dmitry Rybolovlev loue la fidélité de Danijel Subasic

Le président du club monégasque, Dmitry Rybolovlev en personne, a félicité le portier international croate « pour sa fidélité et son parcours exceptionnel » à l’AS Monaco. Rappelons que le gardien de 35 ans était parmi les toutes premières recrues du milliardaire russe en janvier 2012. Il avait été acheté 1 million d'euros alors qu'il évoluait à Hajduk. Ce dernier a repris le club en main en décembre 2011. « Danijel Subasic est arrivé au début du projet, lorsque nous étions encore en 2e division et a relevé, toutes ces années, de nombreux challenges pour contribuer aux grandes réussites de l’équipe. C’est un grand joueur qui a démontré ici toutes ses qualités sportives et une grande force de caractère. Je tiens à le remercier pour tout ce qu’il a fait à l'AS Monaco », a réagi le propriétaire russe du club du Rocher.