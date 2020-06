RC Lens Mercato : Officiel, Corentin Jean signe pour 3 ans !

Le RC Lens a recruté Corentin Jean, comme annoncé vendredi. Le Racing Club de Lens a officialisé ce lundi 8 juin la signature de l’attaquant en provenance de Toulouse FC.

RC Lens : Corentin Jean s'engage jusqu'en juin 2023

Le transfert de Corentin Jean de Toulouse FC au RC Lens est désormais officiel. Il poursuit donc l’aventure avec les Sang et Or après son prêt concluant d'une demi-saison. Le polyvalent joueur offensif a signé un contrat de trois saisons avec le club promu en Ligue 1. En effet, le Racing Club de Lens a levé l’option d’achat qui accompagnait le bail du joueur de 25 ans. Il ne cache pas sa joie de revenir en Ligue 1 avec le club Nordiste. « C’est une grosse satisfaction de rester Lensois ! Je suis soulagé, car ça a été compliqué au niveau des discussions entre Toulouse et Lens », a confié Corentin Jean avant d’afficher ses ambitions avec sa nouvelle équipe. « Je voulais continuer avec le RC Lens en cas de montée. Je suis ravi de porter le maillot lensois, de faire partie de cette équipe et de faire une grosse saison en Ligue 1 », a-t-il déclaré, tout en promettant de donner le meilleur pour aider le club.

Réactions de Franck Haise, coach du Racing Club

L’entraineur du RC Lens, Franck Haise, a réagi à la signature de Corentin Jean. Il justifie l'engagement de ce dernier par le fait qu'il « a prouvé, en l’espace de quelques mois, qu’il avait sa place au Racing Club de Lens ». « Corentin a su se fondre parfaitement dans le groupe et s’y est bien intégré », a noté le technicien Lensois. Prêté au RCL en janvier 2020, le natif de Blois a disputé 9 matchs seulement mais a pu inscrire 3 buts avec le RCL. Malgré tout, Franck Haise compte sur lui pour sa polyvalence et son expérience de la Ligue 1. « J’aime avoir des joueurs polyvalents, capables de s’adapter. Corentin a le profil pour jouer dans différents systèmes. Il sera intégrable à plusieurs postes », a-t-il apprécié.