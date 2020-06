Italie : Palerme revoit le jour et remonte en Serie C

Relégué en Serie D la saison passée suite à une liquidation judiciaire, la SSD Palerme revoit un peu la lumière suite à sa promotion en Serie C.

Palerme promu en Serie C suite à l'arrêt des championnats amateurs

La saison amateur 2019/2020 étant définitivement arrêtée, la fédération italienne a choisi d'entériner la promotion de chaque premier des 9 groupes de Serie D, rapporte La Gazzetta dello Sport. Le premier palier de redressement du club de Palerme est donc atteint, un an après avoir sombré à cause de ses déboires financiers. Les Rosaneri seront accompagnés de Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantua, Grosseto, Matelica, Turris et Bitonto, eux aussi promus en Serie C.

Dario Mirri, le président de la SSD Palerme, n'a pas caché sa joie. Il était heureux de dire au revoir à la quatrième division italienne. "Quitter la Serie D dans les plus brefs délais a été notre premier objectif, pour Palerme, pour les supporters, pour la ville, toujours déclaré et finalement atteint aujourd'hui, après la décision du Conseil fédéral de la FIGC d'approuver la proposition de la Ligue nationale amateur concernant les promotions et relégations [...] Nous grandissons tous ensemble, regardons dans la même direction. Nous le méritons. C'est la première étape pour devenir non plus comme avant, mais bien mieux qu'avant, car à côté des résultats sportifs, il y a cette fois aussi un changement culturel et structurel, qui restera à jamais l'héritage de notre ville" s'est réjoui le président Mirri.